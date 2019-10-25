Якутск, , 10:08 — REGNUM Тенденцией последнего времени в Якутии стало открытие множества новых филиалов московских банков. Конкуренция на рынке финансовых услуг толкает их в отдалённые регионы, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики Юрий Данилов, комментируя рейтинге Doing Business, в котором Россия поднялась на 28-е место.

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«Не стоит оценивать по нему рейтинг ведения бизнеса в регионах России, ибо Проект Всемирного банка «Ведение бизнеса» оценивает законодательство, связанное с регулированием бизнеса, и его применение в 190 странах, а это не одно и то же, как этот бизнес при этом развивается. Если учесть, что значительная доля крупных компаний, предприятий и банков, а также среднего и малого предпринимательства сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге и крупных городских агломерациях европейской части страны, становится ясно, почему Россия оказалась на столь высоком месте. Естественно, не удивляют первые места карликовых стран, экономики которых не оказывают никакого влияния на глобальные процессы», — считает эксперт.

Вместе с тем Юрий Данилов отмечает, что в столице Якутии меняются вывески названия фирм и предприятий, которые явно отражают реалии ведения бизнеса в республике.

«Поймал себя на мысли, что Якутск возвращается в середину 90-х годов прошлого столетия. Те же многочисленные заведения общественного питания, досуга и всевозможных услуг, аптеки и т. д. и т. п. Казино не хватает только, тогда можно было бы подумать, что лихие 90-е вернулись. Тенденцией последнего времени стало открытие множества новых филиалов московских банков. Видимо, возросшая конкуренция на рынке финансовых услуг в столице толкает их в регионы», — добавил экономический аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла 28-е место в опубликованном 24 октября рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2020, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом, обойдя Руанду и Испанию.