Берлин, , 09:58 — REGNUM По итогам сентября 2019 года лидером по продажам среди новых легковых авто в Европе стал хэтчбек Volkswagen Golf. Об этом сообщается на сайте компании JATO Dynamics.

Всего за месяц европейскими автолюбителями было приобретено 32 398 моделей Golf. Таким образом, автомобиль показал хорошую динамику. По сравнению с сентябрем 2018 года количество продаж данной модели выросло на 116,2%.

Вторую строчку рейтинга самых продаваемых в Европе автомобилей занимает модель Opel/Vauxhall Corsa. За месяц эту машину купили 28 453 покупателя, что на 15% больше прошлогоднего результата. Тройку лидеров замыкает французское авто Renault Clio. В сентябре 2019 года её продажи составили 24 895 единиц (+13,4%).

На четвертом и пятом местах соответственно расположились немецкий Mercedes-Benz A-Class (22 540 ед.) и американский Ford Fiesta (22 236 ед.).

Далее идут: Ford Focus (21 544 шт.), Nissan Qashqai (19 748 шт.), Toyota Yaris (17 795 шт.), Citroen C3 (17 757 шт.) и Renault Captur (17 722 шт.).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в сентябре 2019 года реализация новых легковых машин в Европе выросла на 14,4%, и составила 1 млн 285 тыс. 494 экземпляра.

Читайте также: Россия заняла четвертое место в Европе по продажам авто