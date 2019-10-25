Сеул, , 10:02 — REGNUM В октябре 2019 года в Южной Корее продолжают улучшаться потребительские настроения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в октябре индекс потребительских настроений составил 98,6 пункта, что на 1,7 пункта больше по сравнению с августом текущего года.

Известно, что в апреле текущего года данный показатель составил 101,6 пункта, однако с мая по августа индекс потребительских настроений сократился до отметки в 92,5 пунктов.

Специалисты отмечают, что рост показателя связан с улучшением отношений США и Китая, ростом цен акций и улучшением экономических показателей.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.