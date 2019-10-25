Барнаул, , 09:45 — REGNUM Объём чистой прибыли «Алтайэнергосбыта» по итогам работы в январе-сентябре 2019 года составил 131,7 млн рублей по российским стандартам бухгалтерской отчётности, что на 14,3% выше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба компании.

По итогам отчётного периода «Алтайэнергосбыт» реализовал на розничном рынке 3 132 млн кВт*ч электроэнергии, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 1,2%.

«Снижение обусловлено более высокими температурами наружного воздуха», — объяснили в компании.

АО «Алтайэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай, одна из крупных энергосбытовых компаний сибирского региона. Ранее на предприятии сообщили о 13-процентном росте объёма чистой прибыли в первом квартале 2019 года.

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