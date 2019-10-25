Саппоро, Япония, , 09:33 — REGNUM Двухнедельная встреча глав туристических министерств G20 стартовала в Японии. Об этом сообщает 25 октября государственный японский телеканал NHK.

Сообщается, что мероприятие проходит на базе университета Саппоро на острове Хоккайдо. На встрече планируется обсудить вопросы туризма, а также и как сделать, чтобы его развитие не мешало сохранению природных и культурных ценностей.

Подобное мероприятие проводится впервые.

Напомним, 21 октября в японском городе Осака на острове Хонсю открылась международная выставка туризма Japan Tourism EXPO. На нее прибыли делегации более чем из 100 стран и регионов, в том числе из России.