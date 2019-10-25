Сеул, , 09:23 — REGNUM Объем экспорта Южной Кореи продолжает сокращаться на протяжении пяти месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2019 года индекс физического объема экспорта составил 110,6 пунктов, что на 2,1% меньше по сравнению с прошлым месяцем.

Известно, что в мае данный показатель сократился на 3,3%, в июне — на 7,3%, в июле — на 0,6%.

Эксперты отмечают, что объем экспорта химической продукции увеличился на 7%, однако объем экспорта компьютеров, электронного и оптического оборудования, напротив, сократился на 2,6%.

За аналогичный период индекс физического объема импорта, напротив, увеличился на 1,6%, до 103,19 пунктов.

Известно, что объем импорта горнодобывающей продукции сократился на 10,1%, однако объем импорта компьютеров, электронного и оптического оборудования увеличился на 17,4%, транспортного оборудования — на 37,2%.