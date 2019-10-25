Казань, , 08:59 — REGNUM Представители крупного нефтегазохимического холдинга Татарии в рамках заседания совета директоров под председательством главы региона Рустама Минниханова обсудили проблемы сектора экономики и их причины, отметив снижение отчислений в бюджеты от ряда крупных компаний. Среди негативных факторов были названы проблемы в договорных отношениях, сокращение выпуска некоторых видов продукции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нефтегазохимические предприятия Татарстана снижают производство в условиях замедления темпов роста мирового ВВП», — заявили на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Гендиректор холдинга Рафинат Яруллин отметил, что за девять месяцев предприятия региона отгрузили продукции на 1,26 трлн рублей, что примерно на уровне 2018 года. При общем перечислении налогов в консолидированный бюджет республики 57 млрд рублей, доля некоторых крупных компаний сократилась. Яруллин в числе тех, где снизились выплаты назвал ТАИФ-НК, шинный комплекс «Татнефти», «КВАРТ» и «Казаньоргсинтез», уточнив, что на предприятиях сектора «сказался ряд негативных факторов».

В частности, из-за проблемы в договорных отношениях произошло сокращение производства каучуков, технического углерода и автошин. В качестве причины появления проблем докладчик назвал также и то, что «мировые цены на нефть и нефтепродукты в третьем квартале были ниже, чем во втором». По словам Яруллина, за девять месяцев нефть Urals в долларов выражении в среднем подешевела на 9%, бензин и дизтопливо — на 10−14%.

«Европейские цены на полистирол и поликарбонат в третьем квартале оставались невысокими, цены на полиэтилен, полипропилен и натуральный каучук продолжают снижаться», — заявил он.

Напомним, неделю назад во время совещания представители республиканского минфина сообщили, что за девять месяцев 2019 года 560 компаний региона снизили отчисления по налогу на прибыль. Снижение составило почти 9 млрд рублей. В список тех, у кого случился спад, попали не только мелкие компании, но и крупные налогоплательщики. Проблемы отмечались и у малых нефтекомпаний республики. Рустам Минниханов на совещании заявил, что на сегодня по 26% предприятиям ситуация сложная, они терпят убытки и являются потенциальными банкротами.

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