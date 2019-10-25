Воронеж, , 08:14 — REGNUM Около двух миллиардов рублей выделено на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты в 2020 году, аналогичная сумма на эти цели была выделена и на 2019 год. Такие данные привёл губернатор Воронежской области Александр Гусев на совещании 24 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В областную адресную инвестиционную программу по капитальному ремонту на следующий год предлагается включить более 100 объектов здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты и спорта. На совещании отмечалось, что при формировании перечня объектов для капремонта предпочтение отдавалось объектам, включенным в национальные проекты и имеющим актуальную социальную значимость, а также крупным объектам, работы на которых начаты в предыдущие годы.

Губернатор Александр Гусев дал поручение обратить отдельное внимание на объекты в районах области.

«Мы ставим задачу сохранить не только объемы финансирования, но и пропорции, чтобы все жители области почувствовали положительные изменения и чтобы решились важные для них вопросы», — сказал глава региона.