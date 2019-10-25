Якутск, , 08:02 — REGNUM Более 125 млн рублей в Якутске выделено на компенсацию 49 собственниками за изымаемое аварийное жильё, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2019 году в Якутске желание получить возмещение в виде денежной компенсации изъявили 49 собственников. Из них выплачены возмещения 30 собственникам в общем размере более 75 млн руб. Всего по первому этапу всем 49 собственникам запланировано возмещение в размере более 125 млн рублей», — пояснили в пресс-службе мэрии Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за три года расселят более 206 тыс. кв. метров аварийных домов, в 2019 году республика получила на эти цели почти 5 млрд рублей.

Аварийное жильё выкупают за 74 876 рублей за кв. метр.