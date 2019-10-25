Красноярск, , 07:44 — REGNUM Уголовное дело о незаконной вырубке леса возбуждено в Красноярском крае в отношении 58-летнего предпринимателя, 25 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Вырубка леса

По данным полиции, подозреваемый в ходе своей хозяйственной деятельности незаконно заготовил деревьев разных пород — пихты, кедра, осины, березы — объемом более 1,5 тысячи кубометров. Вырубка осуществлялась им неподалёку от деревни Елизаветка Нижнеингашского района. Ущерб от незаконной лесозаготовки оценивается в сумму более 8 млн 960 тысяч рублей. В отношении «черного» лесоруба возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM 21 октября, в Емельяновском районе Красноярского края была выявлена незаконная рубка леса на сумму более 11 млн рублей.

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