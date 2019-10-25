Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области под банкротство может попасть МУП «Водоканал», расположенный в Базарносызганском районе. Иск подал налоговик, взыскивая почти 1,23 млн рублей. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление о признании должника банкротом подало УФНС по Ульяновской области. Согласно документу, ответчиком выступает МУП «Водоканал», расположенный в рабочем посёлке Базарный Сызган Базарносызганского района.

Сумма исковых требований составила 1 227 683,15 рублей.

Иск зарегистрирован в суде 22 октября. В настоящее время дело не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» зарегистрировано в рабочем посёлке в Базарносызганском районе в 2017 году. Уставной фонд предприятия составляет 100 тыс. рублей. Учредителем является администрация Базарносызганского района.