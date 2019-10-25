Киев, , 07:16 — REGNUM Российской компании «Газпром» придётся прокачать через территорию ещё порядка 50 млрд кубометров газа даже в случае отказа от продления контракта на транзит. Об этом заявил в ходе брифинга зампредседателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, передаёт «Страна.ua».

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По его словам, Киев в ежегодных прогнозах по транзиту газа, помимо контрактных обязательств Газпрома, принимает во внимание также объем газа в хранилищах и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход Украины.

«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства, Газпрому придётся прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров. Как минимум», — заявил Сологуб.

Вместе с тем замглавы Нацбанка Украины допустил возможность временного прекращения транзита российского газа. НБУ в настоящее время обсуждает эту проблему с «Нафтогазом» и «Укртрансгазом», чтобы оценить её влияние на население и экономику Украины, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в случае прекращения транзита российского газа ряд украинских городов может столкнуться с дефицитом отопления.

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