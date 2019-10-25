Красноярск, , 07:19 — REGNUM В Усть-Илимск из Красноярска с 4 ноября можно будет долететь самолетом. Об открытии нового авиамаршрута в соседний регион 25 октября сообщает красноярский портал newslab.ru.

Двухмоторный турбовинтовой самолет Ан-24 Иркутской авиакомпании «СиЛа» будет летать по маршруту по понедельникам, средам и пятницам. Из Красноярска самолет будет вылетать в 11:40 по местному времени, из Усть-Илимска — в 11:10. Время в пути — два часа.

На борт самолет берет 17 пассажиров. Стоимость билета в одном направлении начинается от 4 365 рублей.

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