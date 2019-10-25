Казань, , 06:49 — REGNUM В рейтинг журнала Forbes, назвавшего 25 самых богатых женщин России по итогам 2019 года, попала только одна представительница Татарии — 64-летняя заместитель директора холдинга «ТАИФ», контролирующего большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей республики. Состояние Гузелии Сафиной оценили в 270 млн долларов США, передаёт ИА REGNUM.

Относительно итогов прошлого года Сафина поднялась на одну строчку — с 17-й на 16-ю позицию, нарастив состояние на 30 млн долларов США. Forbes отмечает, что у заместителя гендиректора по экономике и финансам доля в группе составляет 4,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупными акционерами группы ТАИФ являются сыновья первого главы Татарии Минтимера Шаймиева — Айрат и Радик.

Напомним, первую строчку рейтинга заняла жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — глава компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом 1,2 млрд долларов США. Год назад она занимала в рейтинге это же место. Второе место досталось главе Wildberries Татьяне Бакальчук, чьё состояние оценили в 1 млрд долларов США. Замкнула тройку лидеров супруга миллиардера Юрия Ковальчука, которая совместно с мужем владеет компанией, что опосредованно имеет интересы в крупнейшем страховщике России — группе «Согаз». Капитал Татьяны Ковальчук журнал оценил в 0,6 млн долларов США.

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