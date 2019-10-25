Ханчжоу, Китай, , 05:24 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) восточной китайской провинции Чжэцзян вырос на 6,6% до 4,32 трлн юаней ($611 млрд) за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщил главный статистик в провинциальном бюро статистики Ван Мэйфу, экономика Чжэцзяна демонстрирует мощное развитие, а экономическая структура региона продолжает оптимизироваться, что благоприятно сказывается на темпы роста.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничная с Россией китайская провинция Хэйлунцзян показала рост ВРП за аналогичный период на уровне «скромных» 4,3% до $146 млрд.

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