Хух-Хото, Китай, , 05:19 — REGNUM Импорт и экспорт Внутренней Монголии на севере Китая увеличился до 82,17 млрд юаней ($11,62 млрд) за первые три квартала 2019 года, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Таким образом внешняя торговля автономного района выросла на 8,6% в годовом исчислении. Согласно статистике, импорт региона вырос до 54,59 млрд юаней, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее, в то время как экспорт упал на 0,4; до 27,58 млрд юаней в период с января по сентябрь.

Импорт угля достиг 16,32 млрд юаней, что на 22,8% выше в годовом исчислении. Импорт продукции лесой промышленности упал на 5,3% до 6,7 млрд юаней. Как сообщало ИА REGNUM, импорт и экспорт локомотива экономического развития Китая города Шэньчжэня за аналогичный период достиг $298,3 млрд

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