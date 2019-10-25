25 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 04:38 — REGNUM Дума Нижнего Новгорода одобрила для себя финансирование перелетов бизнес-классом из средств бюджета. Недальновидное решение нижегородских депутатов сразу после заявлений о дефицитности бюджета и его огромной зависимости от милости вышестоящей, областной, казны породило скандал и резкое недовольство народными избранниками со стороны их избирателей. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

С чего всё началось?

Прежде чем переходить непосредственно к документу о перелётах, не лишним будет напомнить, что буквально неделю назад городские депутаты обсуждали бюджет на 2020 год. Тогда прямо прозвучало, что расходные обязательства города тянут на 38,5 млрд рублей, но пока определены в прогнозе лишь источники для покрытия трат на 17,9 млрд рублей. Бюджет пока остаётся с дефицитом, потому что неизвестно, сколько область выделит вспомоществований. На последние в бюджете города приходится более 50% всех поступлений казны. Об этом прямо говорили народные избранники и сокрушались, что пора снижать зависимость, искать новые источники дохода, отмечая, что «собственная генерация нуждается в серьезной оптимизации как минимум».

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Проходит неделя. На сессии гордумы вносятся поправки в бюджет 2019 года, дефицит которого в итоге превышает 1,3 млрд рублей. В тот же день, 23 октября, депутаты принимают довольно не популярное решение — большинством голосов одобрить «Положение о порядке возмещения депутату городской Думы города Нижнего Новгорода расходов, связанных с командировками». Речь в частности шла о компенсации расходов на железнодорожные билеты в вагоне класса «СВ» и авиаперелеты по тарифу бизнес-класса.

Беспартийный депутат Евгений Лазарев отметил, что идея компенсации — это новация, раньше не было, чтобы депутатам компенсировались расходы на командировки. Он обратил внимание коллег на заседании, что «вопрос пролёта бизнес-классом — это вопрос репутации».

»Все эти вещи даже на федеральном уровне стараются убрать, не компенсировать даже чиновникам федерального масштаба. Все мы знаем как журналистское сообщество, СМИ к этому относятся. Все обращают внимание на чиновников запада, которые летают эконом-классом и ничего зазорного в этом не видят. Мне кажется бизнес-класс не надо компенсировать, надо летать вместе со всеми», — заявил он.

К слову, в мае 2019 года в Санкт-Петербурге в Законодательное собрание был внесен законопроект, суть которого сводилась к запрету депутатам летать в служебные командировки бизнес-классом. Его автором был депутат Андрей Анохин. В пояснительной записке оговаривалось, что на повышенный уровень комфорта сможет рассчитывать только спикер, а всем остальным народным избранникам «установить тот уровень комфорта в служебных командировках, который доступен рядовым жителям Санкт-Петербурга, за счет которых формируется городской бюджет». Пример с коллег из «северной столицы» нижегородские депутаты брать не стали. Большинством голосов положение было принято. Оговаривалось, правда, что сумма расходов всех депутатов, что будет компенсироваться, не должна превышать 1 млн рублей в год. Общая численность депутатов — 47 человек.

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Предсказуемо, что действия депутатов осудили. Звучали мнения, что народным избранникам поря снять корону и вспомнить, что они представители народа, у которого порой нет средств не только на эконом-класс, но и на жизненные нужды. Как мы помним, по данным Росстата, в Поволжье каждая седьмая семья, принявшая участие в опросе, жаловалась, что средств хватает лишь на еду.

Тема депутатских компенсаций вышла за пределы Нижнего Новгорода, вызвав активное обсуждение в интернете и на федеральных площадках:

«А когда у нас будут депутаты, которые будут писать законы, которые народу будут что-то давать, а не отбирать?», «А чего стесняются прямо написать, что не за счёт бюджета, а за счёт налогоплательщиков?», «Красиво жить не запретишь, к тому же налогоплательщики молчат и платят…», «Да введите уже крепостничество, в конце-то концов!», «Свою … надо мягко возить и с челядью на посадке/высадке не пересекаться», «Обычные люди работают, платят налоги. Но государство им ничего не должно. А этим за что?», «Стыд и позор!»

В соцсетях появился даже народный креатив с изображением бортпроводницы, говорящей: «Уважаемые депутаты, через несколько минут наш самолёт совершит посадку на шею налогоплательщиков».

Скандал вышел громким, на всю страну. Отреагировала и нижегородская мэрия. Спустя сутки после сессии пресс-служба горадминистрации распространила сообщение, что мэр Владимир Панов наложил «вето» на решение депутатов. В тот же день спикер думы Дмитрий Барыкин (который на том злополучном заседании не присутствовал, говорят, что по причине болезни) пообещал отправить на доработку, и не подписывать депутатское решение. Но опять же есть ряд вопросов к этим громким заявлениям.

Во-первых, по регламенту Барыкин обязан в течение нескольких дней подписать депутатское решение. Ведь оно принято. Во-вторых, никакое «вето» мэр, изрядно потрепавший своё реноме инициативой по присоединению Новинок, несмотря на протест сельчан, наложить сейчас не может. Для того, чтобы городская администрация отклонила документ, его сначала должен подписать спикер, потом он только поступит к градоначальнику.

«Молодому технократу Владимиру Панову доложили, что СМИ слегка иронизируют над решением депутатов гордумы разрешить себе летать бизнес-классом и ездить в СВ за счёт бюджета. Владимир Александрович сделал вид, что изволил гневаться и НАЛОЖИЛ ВЕТО. При том что, если верить уставу НН, никакого вето глава города накладывать не может и вообще такого слова в уставе нет», — отмечает телеграм-канал «Технократа ответ».

Вот такой юридический казус, который несколько напоминает игру в плохого и хорошего полицейских, после которой «жертва» должна, конечно же, встать на сторону того, что «хороший».

В свете этого интересен и комментарий не названного источника в гордуме, данный газете «Коммерсантъ». Он отметил, что «сотрудники администрации города были в курсе разрабатываемого документа и удивились реакции главы города».