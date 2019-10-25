Москва, , 03:31 — REGNUM Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков. Об этом 25 октября сообщают «Известия» со ссылкой на главу департамента стратегии и проектов развития банка Бориса Ярышевского.

Отмечается, что необходимость в создании такой структуры возникла из-за опасений относительно сохранности персональных данных, поскольку в трёх крупнейших существующих БКИ — «Эквифакс Кредит Сервисиз», Объединённом кредитном бюро и Национальном бюро кредитных историй — есть американские акционеры.

Предполагается, что новая структура будет сформирована в течение пяти лет и будет полностью принадлежать российским собственникам. Её целевой аудиторией станут военнослужащие, оборонно-промышленный комплекс и силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе в качестве субподрядчиков и соисполнителей.

Как сообщается, источник издания в Минобороны заявил, что ведомство не против такого нововведения, но пока в министерстве оно не обсуждается.