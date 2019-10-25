Красноярск, , 03:24 — REGNUM Завершён капитальный ремонт в 310 многоквартирных домах (МКД) Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, приёмка выполненных работ продолжается.

Уточняется, что 310 домов — это 85% от общего количества отремонтированных МКД в 2016—2018 годах. Ещё по 342 домам определены подрядные организации. Графики работ составлены, договоры заключены.

По данным мэрии, есть и проблемный блок домов. Например, по словам замруководителя департамента городского хозяйства Владимира Стаканова, расторгнуты договоры с недобросовестными подрядчиками, которые должны были ремонтировать 45 домов. По 27 домам отобраны новые подрядные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае тарифы на капремонт вырастут на 7%.

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