Кольцово, Новосибирская область, , 02:37 — REGNUM Деятельность УК «Биотехнопарк» в новосибирском Кольцово наносит экономический ущерб резидентам и негативно влияет на инвестиционную привлекательность Новосибирской области, говорится в обращении на имя губернатора региона Андрея Травникова. Руководители компаний «Ангиолайн», «СФМ Фарм» и «Биоформа» просят главу области рассмотреть вопрос о целесообразности существования управляющей компании, пишет «Тайга. инфо».

По мнению авторов обращения, «новое руководство УК «Биотехнопарк» стремится сформировать общественное мнение таким образом, чтобы обвинить в существующих проблемах предшественников, а заодно бросить тень на резидентов, ранее пришедших в проект».

В письме говорится, что новое УК внедряет новый подход в работе с резидентами, направленный на извлечение дополнительных доходов, и превращается в коммерческий субъект, утрачивая функционал института развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года новым генеральным директором Биотехнопарка Кольцово стал экс-заместитель директора департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Иванов.

Читайте также: У Биотехнопарка Кольцово досрочно сменились «капитан и экипаж корабля»