Исламабад, , 09:08 — REGNUM 24 октября посол Египта в Пакистане Ахмед Фадель Якуб заявил, что египетские частные компании готовы вложить в пакистанскую экономику 1 миллиард долларов.

Исламбад.Пакистан Король Элиот

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, посол Египта отметил, что инвестиционные проекты начнутся в течение одного года. Также, по словам Ахмеда Фадель Якуба, группа египетских инвесторов провела встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, в ходе которой предприниматели изложили свои планы по вложениям в пакистанскую экономику.

Зубаир Гилани, председатель пакистанского инвестиционного комитета, подтвердил информацию о намерении египетских бизнесменов. Он также отметил, что они заинтересованы во вложениях в строительный сектор, сельское хозяйство и производство халяльной продукции.