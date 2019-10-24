Нью-Йорк, США, , 23:42 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит завершили торги разнонаправленно, 24 октября передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Хлопковая биржа в Новом Орлеане. 1873

Индекс Dow Jones упал на 28,62 пункта (0,11%), до 26 805,33 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,63 пункта (0,19%), до 3010,15 пункта, индекс Nasdaq вырос на 66,00 пункта (0,81%), до 8185,80 пункта.

Позитивный настрой инвесторов американского фондового рынка благодаря отчетам ряда крупных компаний был «подпорчен» агрессивным выступлением вице-президента США Майка Пенса в адрес Китая.

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