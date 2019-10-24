Москва, , 23:04 — REGNUM Россия, списывая странам Африки их многомиллиардные долги, расчистила таким образом дорогу для работы российских компаний на этом континенте, сообщил 24 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на форуме «Россия — Африка» президент России Владимир Путин рассказал, что Россия поддерживает инициативу по облегчению долгового бремени стран Африки, а общая сумма задолженности, которую Москва согласна списать, превышает 20 миллиардов долларов.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», — пояснил Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в результате вместо эфемерных невозвратных долгов появилась перспектива продвижения на африканские рынки.

«Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты — мы читали, в эти дни, вчера и сегодня — рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней», — напомнил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Дмитрий Песков уточнил, что постановление правительства о списании этих долгов было выпущено 13 лет назад, в 2006 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи с 23 октября проходит масштабный экономический форум «Россия — Африка».

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