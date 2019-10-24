Казань, , 22:56 — REGNUM В России каждый из городов, население которых составляет 1 млн жителей, образует около 300−400 тыс. тонн отходов ежегодно. То есть на каждого горожанина приходится 300−400 кг мусора, заявил глава минстроя Татарии Ирек Файзуллин на заседании Госсовета о проблемах перехода на новую систему обращения с отходами, сообщили ИА REGNUM в министерстве.

Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

Он напомнил, что? согласно территориальной комплексной схемt по обращению с отходами? ежегодно в республике образуtтся 1,613 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), из них 75% образует жилищный фонд и остальную часть — другие категории потребителей.

На территории республики работают 48 полигонов, мощность которых рассчитана еще на 8,818 млн тонн. Сроки создания новых объектов инфраструктуры определя. тся в значительной степени сроками исчерпания эксплуатационных ресурсов действующих полигонов.

В Казани в рамках проекта «Чистая среда» действует 10 специализированных пунктов приема вторсырья.

«Так, картон принимается по 6 рублей за кг, макулатура — по 5 рублей, ПЭТ-бутылка — по 5 рублей, химические канистры также по 5 рублей», — уточнил глава ведомства.

Он подчеркнул, что в федеральном законодательстве об отходах производства и потребления имеется ряд вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения и доработки.

Как сообщало ИА REGNUM, Казань стала первым городом России, где появится полный цикл обращения с отходами. Соответствующий пилотный проект стартовал в столице республики год назад — было создано 109 контейнерных площадок в Авиастроительном районе, где разместили 428 контейнеров для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов. Помимо строительства мусоросжигательного завода, в республике намерены построить новую мусоросортировочную станцию.