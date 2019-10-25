Аддис-Абеба, , 09:00 — REGNUM Согласно пресс-релизу группы компаний Ethiopian Airlines, авиалиния запустила инициативу по развитию инновационного потенциала, направленную на создание добавленной стоимости на местном уровне при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Данная инициатива группы предназначена для поддержки кооперативных союзов, объединяющих миллионы фермеров, путем снабжения их инновациями и технологиями, обеспечивая проникновение производимой ими продукции на международный рынок.

По мнению группы, в целом эта инициатива направлена на повышение уровня жизни эфиопских фермеров, а также на оказание им поддержки в конкуренции на мировом рынке. Заинтересованные стороны из государственных учреждений и кооперативов фермеров выразили свою благодарность за запуск программы развития потенциала и пообещали активно работать совместно с группой.

Было отмечено, что фермеры будут продолжать обмениваться опытом и поддерживать реализацию стратегии импортозамещения в стране с последовательными и прогрессивными усилиями по созданию цепочек добавленной стоимости на местном уровне.

В сообщении указывалось, что Ethiopian Airlines Group занимается производством органических продуктов непосредственно прямо с ферм и вносит, тем самым, значительный вклад в процесс импортозамещения в экономике Эфиопии.