Саратов, , 22:34 — REGNUM В связи с планируемым подписанием концессионного соглашения о передаче теплосетей Саратова ПАО «Т Плюс» предельный индекс роста платы за тепло увеличен с 2,7% до 4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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По словам замглавы администрации по городскому хозяйству Максима Сиденко, стоимость за услугу теплоснабжения для двухкомнатной квартиры в 54 кв. метра увеличится на 229 рублей, однокомнатной квартиры в 36 кв. метров — на 160 рублей.

«ПАО «Т Плюс» на развитие, техническое перевооружение и ремонты собственного имущества ежегодно тратит порядка 1,5 млрд. руб. Мы, увы, такого позволить себе не можем, а организация не имеет права расходовать свои средства на муниципальные сети, износ которых значительно выше», — пояснил Сиденко.

«Как мы видим, столь незначительное изменение платы позволит в разы повысить качество предоставляемой гражданам коммунальной услуги. Мы рассчитываем, что эффект от проведенных ПАО «Т Плюс» мероприятий и вложенных инвестиций, в первую очередь, ощутят на себе жители», — заключил представитель мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о 27 домах, которые обслуживают объекты МУП «Саратовский коммунальный комплекс», в них проживают 2,182 человека. Для остальных жителей города объем платы за тепло не изменится.

В соответствии с проектом соглашения, концессия будет заключена на срок до 31 декабря 2043 года. Централизованные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем муниципального образования «Город Саратов» будут переданы концессионеру до конца 2019 года.

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