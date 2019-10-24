Аддис-Абеба, , 22:49 — REGNUM По данным Международного центра физиологии и экологии насекомых (Icipe), промышленное производство насекомых в Эфиопии способствует экологическим, социальным и экономическим аспектам устойчивого развития страны. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Руководитель отдела социальных наук и оценки воздействия центра Менале Касси заявил, что замена 5−15% основных традиционных кормовых ингредиентов, таких как рыбная мука, соевый шрот и кукурузное зерно, на черную пыльцу личинки мухи в коммерческой птицеводческой промышленности увеличила, к примеру, годовой ВВП Кении на 18−55 млн долларов США). Такой прирост означает сокращение числа людей, живущих за чертой бедности, на 0,09−0,26 миллиона.

«Я думаю, что это самая важная вещь, которую мы должны принять во внимание для такой страны, как Эфиопия, где у нас не так много свободной для сельского хозяйства земли», — добавил Менале.

Используя разведение насекомых, которое на самом деле не требует больших ресурсов, он отметил, что Эфиопия сможет извлечь огромную выгоду из этого, сделав проект еще более выгодным. Кроме того, он отметил, что разведение насекомых также может помочь уменьшить дефицит иностранной валюты и создать рабочие места для молодежи и женщин, как это было сделано в Кении.

По словам главы отдела, Эфиопия может, например, производить хорошие органические удобрения, которые могут быть лучше или равны некоторым органическим удобрениям, таким как мочевина и DAP, путем выращивания насекомых.

Международный центр физиологии и экологии насекомых (Icipe) является некоммерческой научно-исследовательской организацией, известной своими научно-обоснованными исследовательскими продуктами и инструментами.