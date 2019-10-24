Сыктывкар, , 22:30 — REGNUM В Коми на поддержку муниципалитетов выделят более 1,4 млрд рублей. Соответствующие изменения в бюджет сегодня приняли депутаты госсовета республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Большая часть ассигнований будет направлена на расходы по коммунальным платежам — 582 млн рублей. 446 млн рублей направят на дошкольное и школьное образование, 260 млн рублей — на выравнивание местных бюджетов. Моногород Инта в связи с ликвидацией единственной шахты и закрытия предприятия получит 80 млн. рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Ком разрабатывается программа поддержки находящиеся в экономическом упадке Воркуты и Инты. Глава Коми Сергей Гапликов попросил у президента дополнительной финансовой помощи с учетом выпадающих доходов, чтобы не наращивать бюджетный долг, а также средства на мероприятия по ликвидации интинской шахты, начиная от подготовки проекта.