Нью-Йорк, США, , 22:29 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно — Nasdaq и S&P 500 растут, Dow Jones ушел в «красную зону», 24 передает агентство Reuters.

К настоящему моменту Dow Jones опустился на 30,28 пункта (0,11%), до 26 803,67 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 3,78 пункта (0,13%), до 3008,30 пункта, индекс Nasdaq вырос на 58,17 пункта (0,72%), до 8.177,96 пункта.

Nasdaq и S&P поддерживают позитивные корпоративные отчеты ряда крупных компаний, в том числе Microsoft. Dow Jones отреагировал на агрессивные заявления вице-президента США Майка Пенса в адрес Китая.

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