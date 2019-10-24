Саратов, , 22:21 — REGNUM Губернатор Саратовский области Валерий Радаев подписал закон, в соответствии с которым его денежное содержание, а также чиновников, замещающим должности государственной гражданской службы региона. Документ опубликован на портале нормативных актов области.

«Увеличить с 1 октября 2019 года в 1,05 раза размер денежного вознаграждения Губернатора области, а также лиц, замещающих государственные должности области (с учетом ранее произведенных увеличений размера денежного вознаграждения)», — говорится в тексте документа.

Таким образом, рост составит 5%.

Закон вступит в силу через 10 дней после подписания.

ИА REGNUM напоминает, другим документом, принятым Саратовской облдумой накануне, регламентируется индексация зарплат муниципальных чиновников на 3,9%, а также работников образования, то есть учителей и сотрудников детских садов, — на 9%.