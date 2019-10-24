Ижевск, , 22:11 — REGNUM По итогам 2018 года сумма налоговых поступлений в бюджет Удмуртии от субъектов малого и среднего бизнеса составила 24,173 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

При сравнении с данными за 2017 год рост составил 67%.

«Сегодня малый и средний бизнес — это важный элемент экономики Удмуртии», — отметил глава республики и рассказал, каике мероприятия проводятся для сохранения темпов роста.

Он напомнил, что в Удмуртии запущен бизнес-акселератор, где предприниматели учатся повышать свою эффективность. По итогам двух потоков программы суммарный оборот участников вырос более чем на 430 млн рублей, было создано более 170 рабочих мест, 20 компаний удвоили выручку.

ИА REGNUM напоминает, форум «Сделано в Удмуртии», который сегодня открылся в Ижевске, также направлен на развитие малого и среднего бизнеса. Участники мероприятий здесь смогут поделиться опытом и встретиться с представителями власти.