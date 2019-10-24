Аддис-Абеба, , 22:03 — REGNUM Министерство горнодобывающей промышленности и нефти Эфиопии объявило о планах начать строительство 760-километрового нефтепровода, который пройдет от восточного региона страны Огадена до Джибути, в этом 2019/20 финансовом году. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Государственный министр горнодобывающей промышленности Эфиопии Куанг Тутлан сообщил, что его министерство ожидает одобрения Советом министров Эфиопии соглашения, подписанного между Эфиопией и Джибути, для начала строительства нефтепровода. По его словам, строительство трубопровода начнется сразу же после того, как Совет одобрит сделку.

Добыча сырой нефти, запущенная на пробной основе в регионе Огаден, в восточной части Эфиопии в 2018 году показывает неплохие результаты.

По словам министра, 3900 баррелей нефти уже было поставлено на рынки, расположенные вдали от нефтяного месторождения, разрабатываемого китайской компанией Poly-GCL Petroleum Investment Limited в районе Огаден, Эфиопское Сомали. В настоящее время запасы сырой нефти в районе оцениваются в один миллион баррелей.