Екатеринбург, , 21:15 — REGNUM Почти 50% муниципалитетов на Среднем Урале снизили свои позиции в региональном инвестиционном рейтинге. Об этом заявила свердловский министр инвестиций Виктория Казакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

По данным Казаковой, из 73 муниципальных образований 36 ухудшили свои позиции в рейтинге. 32 муниципалитета смогли усилить свои показатели, а ещё пять не показали динамику.

Теперь в министерстве планируют прибыть на сами территории, и определить совместно с их главами задачи по улучшению инвестклимата.

Среди общих задач — снижение административных барьеров для предпринимателей, стимулирование бизнес-инициатив, а также обеспечение кратчайшие сроки подключения предприятий к сетям коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский инвестиционный рейтинг уже второй год возглавил Новоуральск. Также в пятерку лидеров попали Арамильский, Березовский, Артинский городские округа и Каменск-Уральский.