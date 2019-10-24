Псков, , 20:57 — REGNUM Власти Псковской области внесли в региональный парламент проект постановления о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2020 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, размер ежемесячного платежа предложено увеличить на 3,9%.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта предлагается повысить на 27 копеек до 7,08 рубля за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках — на 31 копейку до 8,25 рубля за квадратный метр.

Повышение размера взноса должны утвердить депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии, назначенной на 31 октября.

Напомним, в 2018 году в Псковской области было утверждено повышение взноса на капремонт на 2019 год на 4,7%.