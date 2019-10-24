Москва, , 20:55 — REGNUM Законопроект о тахографии внес в Госдуму депутат от «Единой России» Павел Федяев, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября. Предполагается создание государственной автоматизированной информационной системы тахографического контроля.

Тахографы — это технические средства контроля, обеспечивающие непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о времени управления транспортным средством и отдыха водителя, о режиме труда и отдыха водителей.

Сейчас прописана обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, в частности, автомобилей, оснащать транспортные средства тахографами. Такая же обязанность возлагается и на физических лиц, эксплуатирующих грузовики массой свыше 3,5 тонн и автобусы.

Устанавливается порядок аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя (заявитель) на право осуществления деятельности по оснащению транспортных средств тахографами, по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации тахографов (деятельность мастерской), а также контроль за деятельностью мастерской. Аккредитация осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

Кроме того, устанавливаются требования к заявителю, подавшему заявление на получение аккредитации. Подтверждение соответствия данных требований осуществляется путем проведения документарной оценки и выездной оценки соответствия заявителя указанным требованиям, проводимым в месте (местах) предполагаемого осуществления деятельности мастерских.

«Необходимость введения федерального государственного надзора за деятельностью мастерских в качестве самостоятельного вида надзора обусловлено отсутствием нормативной правовой базы для проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении мастерских», — указал автор.

Законопроектом устанавливаются требования к порядку выдачи карт тахографа, требования к испытаниям в части безопасности, функциональности, эксплуатационной совместимости тахографа (его компонентов) и карты тахографа, к изготовлению квалифицированного сертификата ключа электронной подписи.

Кроме того, законопроектом устанавливаются требования к порядку учета сведений о моделях тахографов, моделях блоков тахографической информации, сведений о каждом изготовленном, переданном, активизированном, утилизированном экземпляре тахографа и так далее.

Использование на территории Российской Федерации тахографов, блоков тахографической информации, карт тахографа, сведения о которых не учтены в соответствующих реестрах, не допускается.