Москва, , 20:54 — REGNUM Поток туристов из России в Дубай с января по июнь этого года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 375 тысяч человек. Таким образом, Россия сохранила свое шестое место по количеству отдыхающих в стране, сообщает информационный портал «Туристер».

Несмотря на то, что число российских туристов в начале 2019 года упало на 10%, за последующие месяцы спрос на отдых в Эмиратах был высоким, что позволило выйти на хорошие показатели по итогам полугода. Лидирующее положение по числу туристов в Дубай занимает Индия, на втором месте Саудовская Аравия, и тройку замыкает Великобритания. Как заявляют служащие министерства туризма, туриндустрия Дубая на подъеме: упрощается процедура получения виз, строятся новые отели, появляются новые, в том числе более бюджетные предложения для отдыха.

Российские туроператоры предполагают, что спрос на отдых в Дубае среди россиян вырастет в преддверии зимнего сезона, и советуют уже сейчас бронировать туда туры.