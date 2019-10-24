Сантьяго, , 21:23 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ об отмене недавнего повышения цен на электроэнергию и снижении энерготарифов на 2020 год. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Пиньера также заявил, что 25 октября он подпишет и отправит на рассмотрение в национальный конгресс законопроект о повышении пенсий.

Данные экономические меры президент принимает, чтобы сбить протестную волну, охватившую страну. В ходе массовых протестов, длящихся уже шесть дней, погибли 23 человека.