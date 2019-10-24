Бишкек, , 20:38 — REGNUM Проводимая мэрией столицы Киргизии оценка недвижимости, выкупаемой для общественных нужд, проводится неадекватно. Об этом на заседании республиканского парламента заявил депутат Марат Аманкулов, передает «Вечерний Бишкек».

По мнению парламентария, несмотря на то, что изымаемое жилье оценивают по рыночным ценам, при выкупе недвижимости не учитываются расходы владельца на поиск нового дома или квартиры, на ремонт, на переезд и на устройство детей в новую школу или детский сад.

«Бывает, что человек соглашается с суммой, но потом с большим трудом получает свои деньги», — добавил Аманкулов.

Народный избранник отметил также, что в 2020 году горожане массово столкнутся с этими проблемами из-за начала новой фазы перестройки Бишкека. И призвал власти подготовить законопроект об изменении процедуры оценки изымаемой недвижимости, добавив в нее описанные выше нюансы.