Ижевск, , 20:21 — REGNUM В ходе открывшегося в Ижевске форума «Сделано в Удмуртии» было подписано соглашение между правительством республики и ООО «Техно Парк» о создании технопарка Nobel на базе неиспользуемого корпуса завода «Буммаш». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. ООО выступает в качестве регионального оператора Фонда «Сколково».

Запуск первой очереди технопарка запланирован уже на декабрь текущего года.

«Открытие Технопарка NOBEL в Ижевске повлечёт за собой появление высокотехнологичных компаний, что, в свою очередь, повысит уровень развития региона», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Ижевске стартовал форум «Сделано в Удмуртии». Форум проходит в республике уже третий раз. В мероприятии примут участие предприниматели, которые на площадке форума смогут встретиться с представителями власти региона. Кроме того, на форум приехали спикеры, встречи с которыми просили сами предприниматели.