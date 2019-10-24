Бишкек, , 20:10 — REGNUM На международной садоводческой выставке «ЭКСПО — 2019», проходящей в столице Китая, представители Киргизии получили серебряный кубок и сертификат активного участника. Об этом на пресс-конференции заявил советник министра сельского хозяйства Азат Эркебаев, передает «Кабар».

По его словам, киргизская делегация представила на мероприятии большой ассортимент сельхозпродукции и товаров перерабатывающих предприятий, которые заинтересованы во вхождении на рынок Китая.

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«Было выставлено 14 наименований и 700 единиц продукции. Пожалуй, это был самый широкий ассортимент и большое количество товаров за все время участия Киргизии в международных выставках. Учитывая продолжающийся год развития регионов, на выставке была представлена продукция от каждой области республики», — уточнил он.

Представитель минсельхоза также отметил, что участие в «ЭКСПО — 2019» должно положительно сказаться на желании зарубежных партнеров начать сотрудничество с киргизстанскими сельхозпроизводителями.

«За пять с половиной месяцев работы выставки после посещения нашего павильона и просмотра репортажей о его работе китайских СМИ, имеющих многомиллионную аудиторию, китайские и иностранные гости могли больше узнать о Киргизии», — подытожил Эркебаев.

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