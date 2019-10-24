Москва, , 20:16 — REGNUM Массовая миграция с Украины приведёт к краху пенсионной системы этой страны и экономики в целом. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Прибалтика по такому пути прошла. В чём проблема основная: сама схема ассоциации с ЕС загоняет их в такую систему. В Евросоюзе не признают украинские дипломы, поэтому украинцы не могут там устраиваться на квалифицированную, нормальную работу, только бесправную», — заявил эксперт.

При этом безвизовый режим, который позволяет въезжать на территорию Евросоюза только в туристических целях, фактически «убил» рабочие визы, сделав из украинцев бесправных батраков, которые трудятся на самых грязных и низкооплачиваемых работах.

«Украинцы приходят в Польшу на те места, которые поляки занимают в Западной Европе. Депопуляция приведет к следующей модели: уедет всё молодое население, и не будет денег на пенсионную составляющую, на другие аспекты, будет не хватать 15 миллионов молодых людей», — спрогнозировал Абзалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Политику Дональда Трампа назвали жёсткой, но непоследовательной