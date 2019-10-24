Москва, , 20:05 — REGNUM Попадание России в топ-30 рейтинга Всемирного банка Doing Business, который опубликован 24 октября, обеспечила эффективность программ, нацеленных на открытие бизнеса в нашей стране. Это серьёзное достижение, но в данном рейтинге не учитывается, сколько компаний после открытия закрывается по причине убыточности, подчеркнула в своём комментарии корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова.

«Уже работающий бизнес в России по-прежнему нуждается в поддержке. Как показало недавнее исследование FinExpertiza, более 30% средних и крупных компаний в России убыточны по результатам первого полугодия 2019 года. Очевидно, что меры поддержки предприятий на старте не являются гарантией их дальнейшего успешной работы, поэтому, на мой взгляд, государству необходимо не в меньшей степени уделять внимание уже работающим компаниям», — отметила эксперт.

Напомним, согласно последнему рейтингу Всемирного банка Россия поднялась с 31-го на 28-е место. Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству России к 2024 году добиться места нашей страны в топ-20 Всемирного банка.

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