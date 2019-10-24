Петрозаводск, , 19:55 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков и замглавы региона-постпред республики при президенте РФ Владимир Тимофеев приняли участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в ходе проведения отопительного сезона 2019−2020 годов. Заседание в режиме видеконференции провел полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, сообщили ИА REGNUM региональном управлении МЧС.

Парфенчиков подчеркнул, что необходимый запас топлива в республике сформирован, также проведены необходимые ремонтные работы на теплотрассах и котельных. В числе наиболее насущных проблем он отметил изношенность инфраструктуры ЖКХ и ТЭК, а также накопленную задолженность в отношении поставщиков ресурсов.

В то же время глава региона заверил, что организация технических мероприятий по безаварийному проведению отопительного сезона проходит в штатном режиме. Муниципалитетам поручено вести работу в направлении снижения задолженности, качество прохождения отопительного сезона не пострадает.

ИА REGNUM напоминает, отопительный сезон в республике стартовал с подачи тепла в муниципальных районах 18 сентября, 20 сентября тепло начало поступать в дома Петрозаводска.