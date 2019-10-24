Челябинск, , 19:47 — REGNUM В Челябинской области планируется увеличение объёмов трансфертов, направляемых в муниципалитеты. В 2020 году они возрастут на 8 млрд рублей или на 9% по сравнению с расходами, запланированными на 2019 год.

Как отмечает министр финансов региона Алексей Пшеницын, в территории пойдёт каждый второй бюджетный рубль. Кроме того отметим, что с областного уровня на местный перейдёт часть тех доходов, которые поступят от субъектов, работающих по упрощённой схеме налогообложения. По нему норматив отчислений в местные бюджеты вырастет и составит 80%.

С 2020 года норматив отчислений по этому доходному источнику для местных бюджетов вырастет до 60%, Финансовые возможности муниципалитетов вырастут на 900 млн рублей. На такую же сумму ожидается рост средств облбюджета, выделяемых на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании облправительства 24 октября проект бюджета-2020 года был утверждён. Теперь его рассмотрит и примет областное Заксобрание.

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