Душанбе, , 19:41 — REGNUM За первые девять месяцев 2019 года в Таджикистане из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм временно приостановлена деятельность 123 стоматологических клиник, 157 салонов красоты и 81 парикмахерской.

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Кроме того, за указанный период по итогам проверок службы госконтроля минздрава страны за аналогичные нарушения «меры применены в отношении 97 руководителей стоматологических клиник, 127 парикмахерских и 173 салонов красоты».

Как отметили в министерстве здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, эти учреждения были оштрафованы на сумму 11,4 тыс. долл.

Кроме того, в результате проверок ответственные структуры выявили и уничтожили 132 тысяч 227 кг лекарств, медикаментов, средств гигиены и детского питания с истёкшим сроком годности. Составлено 372 административных дела в отношении косметологических учреждений, физических и юридических лиц. Им выписаны штрафы на сумму 102,9 тысячи долларов.