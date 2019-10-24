Тегеран, , 22:04 — REGNUM 23 октября министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Рахмани заявил, что к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2020 г.) производство четырех марок автомобилей будет приостановлено. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, с конвейера уйдет популярнейший народный автомобиль Peugeot 405 (GLX), на замену которому придет новая модель.

Реза Рахмани отметил, что цель замены целого ряда выпускаемых автомобилей — повышение комфорта для пассажиров и удовлетворение всех необходимых потребностей водителей. «Количество выпускаемых автомобилей растет, и их характеристики тоже должны улучшаться», — заявил министр.