Челябинск, , 19:35 — REGNUM В Челябинской области планируется серьёзный рост расходов из регионального бюджета на строительство и ремонт дорог и на сферу ЖКХ. Параметры заложены в проекте бюджета на 2020 год.

Финансирование дорожных работ вырастет на 50%. Ещё на 27% больше 2019 года будут объёмы вложений в сферу ЖКХ.

На решение экологических проблем денег выделят больше, чем в 2019 году, в полтора раза. А на 14% возрастёт поддержка сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, облправительство уже утвердило проект бюджета 2020 года. Теперь слово за депутатами Заксобрания.

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