Тегеран, , 19:32 — REGNUM Министр автодорожного транспорта Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Иран и Ирак рассматривают возможность строительства совместной автомагистрали Мехран-Наджаф для того, чтобы в будущем облегчить движение транспорта паломников. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, расстояние между Мехраном в иранской провинции Илам и иракским Наджафом составляет 213 километров. Будет создана специальная комиссия, которая подготовит проект будущей автомагистрали.

Мохаммад Эслами также напомнил о железной дороге Шаламчех-Басра, строительство которой должно начаться в ближайшее время. Он сообщил, что была подготовлена площадка для будущих железнодорожных путей, и в ближайшее время начнется строительство 32-километровой дороги и моста.