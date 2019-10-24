Сочи, Краснодарский край, , 19:20 — REGNUM Россия в ближайшие несколько лет удвоит продажу продовольственной продукции странам Африки, заявил 24 октября замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Левин на экономическом форуме «Россия — Африка».

«Потенциал взаимной торговли далеко не исчерпан: в ближайшие годы планируется удвоить поставки сельхозпродукции на континент. В денежном выражении показатель может вырасти более чем на 5 миллиардов долларов», — цитирует пресс-служба Минсельхоза РФ сообщение Сергея Левина.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, с 2016 года российский экспорт продовольствия в страны Африки вырос на 73% и к декабрю 2018 года достиг отметки $4,6 млрд.

Сергей Левин уточнил, что российский АПК способен увеличить экспорт в Африку пшеницы и ячменя, подсолнечного масла, мяса птицы и рыбной продукции различных типов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Сочи начал свою работу политико-экономический форум «Россия — Африка».

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