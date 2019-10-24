Чудово, Новгородская область, , 19:20 — REGNUM За девять месяцев 2019 года доходы бюджета Новгородской области превысили 25 млрд рублей, что на 20,1% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 24 октября, на выездном заседании правительства Новгородской области в Чудово отчиталась региональный министр финансов Елена Солдатова.

По её словам, 17 млрд рублей из общей суммы — это собственные, налоговые и неналоговые доходы бюджета.

«По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы бюджета увеличились почти на 1,3 млрд рублей. Из федерального бюджета поступило около 8 млрд рублей — это на 55% больше, чем в прошлом году. Сумма, конечно, очень значительная. Такого роста мы не видели уже давно», — отметила Елена Солдатова.

Расходы областного бюджета за 9 месяцев составили 23,2 млрд рублей. Наибольший объём средств — 6,7 млрд рублей — направлен на социальную политику, на национальную экономику — 4,7 млрд рублей, на сферу образования — 4,5 млрд рублей. На реализацию национальных проектов в 2019 году предусмотрено почти 7,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,5 млрд рублей.

Сумма израсходованных средств на эти цели составила уже 3,5 млрд рублей.

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